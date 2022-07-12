В Ростовской области осудили мать погибших во время пожара троих детей

В Зимовниковском районе Ростовской области осенью минувшего года произошла трагедия. Во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Их мать ушла встречать мужа с работы. Три мальчика, трех, четырех и шести лет, остались дома одни, передает портал «Привет-Ростов.ру». Когда супруги подошли к дому, они увидели страшную картину: деревянное строение было объято огнем. Отец бросился к дому, желая спасти сыновей, но его не пустили уже подъехавшие к тому времени пожарные.
Когда разбирали пепелище, обнаружили обгоревшие тела детей. Мальчики смогли дойти до двери, но выбраться на улицу им не удалось.
В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Ей вменили причинение смерти по неосторожности. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.