В Ростовской области мужчина зарезал двоих селян

От полученных ран оба мужчины скончались на месте происшествия. Убийца угнал автомобиль «Лифан», принадлежавший одной из жертв, и уехал на нем. Спустя несколько часов полицейские обнаружили машину на окраине поселка. Она почти полностью сгорела.