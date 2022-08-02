В Ростовской области мужчина зарезал двоих селян

В поселке Орловский Ростовской области случилась кровавая трагедия. Накануне вечером неизвестный напал с ножом на двоих местных жителей.
Нападение было неожиданным, мужчины растерялись и не смогли оказать злоумышленнику никакого сопротивления, передает портал «Привет-Ростов.ру». В результате одному из них нападавший нанес два удара ножом, а другому целых двенадцать.
От полученных ран оба мужчины скончались на месте происшествия. Убийца угнал автомобиль «Лифан», принадлежавший одной из жертв, и уехал на нем. Спустя несколько часов полицейские обнаружили машину на окраине поселка. Она почти полностью сгорела.
Одному из погибших было 47 лет, другому — 41. Старший из них был ранее судим. Что стало причиной жестокой расправы, сейчас выясняет следствие. Убийца объявлен в розыск.