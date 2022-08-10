в Ростове-на-Дону стартовал выпуск клавиатур и мышей российского производства

СМИ сообщили, что предприятие группы компаний Option в Ростове-на-Дону начало выпускать клавиатуры и мыши российского производства. На данный момент выпущено более 5 тысяч устройств, однако точных цифр, стоимости и характеристик пока нет. Также не сообщается, когда они появятся в продаже.





Помимо этого, предприятия Option планируют выпускать мониторы и ноутбуки, предприятие для этого начнут строить в 2023 году. Ожидается, что на нём будут производить до 50 тысяч устройств в год, а в будущем объёмы вырастут до 100 тысяч. На проект уже выделены 800 миллионов рублей, в перспективе же инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей.

Первоначально ноутбуки планировали создавать на базе процессоров «Байкал», однако отказ тайваньской компании TSMC производить их заставил изменить планы. Как заявил технический директор Option Олег Осипов, некоторые компоненты получится заменить китайскими, другие будут отечественными.

Помимо этого, в Ростове-на-Дону запустят производство литий-ионных батарей для ноутбуков. Пока что такие решения в России выпускаются лишь для ИБП и автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, что в городе также планируют запустить IT-кластер.