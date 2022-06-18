В Ростове-на-Дону обрушилась стена дома, введен режим ЧС

В момент обрушения рядом со зданием не было людей, никто не пострадал, однако возникла угроза обрушения других стен, передает портал «Привет-Ростов.ру». По информации пресс-службы администрации Ростова, режим будет снят только тогда, когда состояние здания не будет представлять опасности.