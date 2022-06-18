В Ростове-на-Дону обрушилась стена дома, введен режим ЧС

Дом номер 7 по Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону был признан аварийным несколько лет назад. Обрушение его несущей стены привело к введению режима ЧС, это произошло 16 июня в 18.00.
В момент обрушения рядом со зданием не было людей, никто не пострадал, однако возникла угроза обрушения других стен, передает портал «Привет-Ростов.ру». По информации пресс-службы администрации Ростова, режим будет снят только тогда, когда состояние здания не будет представлять опасности.
Дом относится к объектам культурного наследия, он построен в конце 19 века и известен как «Доходный дом Е.Е. Скордиа».
При администрации города создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.