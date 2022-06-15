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В Ростове-на-Дону нашли тело семиклассницы с пакетом на голове

В Ростове-на-Дону нашли тело семиклассницы с пакетом на голове
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

В Ростове-на-Дону женщина, вернувшись с работы, обнаружила свою дочь без признаков жизни. На голову девушки был надет полиэтиленовый пакет.

Несчастная мать вызвала полицию. Ее попросили не трогать тело до прибытия правоохранителей, передает портал «Привет-Ростов.ру».

Прибывшие оперативники увидели девочку, лежащую на кровати. Тщательный обыск не дал результатов: следов посторонних людей в квартире обнаружено не было. Безутешная женщина достаточно уверенно сказала следователю, что из жилища ничего не пропало, все вещи на месте. Расследование обстоятельств гибели девочки продолжается.

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RusNewsToday24
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