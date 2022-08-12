В Ростехе рассказали, какие их разработки применены в иранском спутнике «Хайям»

Госкорпорация Ростех сообщила, что в иранском спутнике «Хайям» применяются её разработки, которые обеспечили его эффективность. В числе технологий отмечаются детали системы терморегулирования и энергообеспечения. Каркас солнечных батарей выполнен из ультралёгких материалов, также из лёгких материалов выполнены радиаторы и панели системы терморегулирования. Всё это даст стабильный режим работы электроники и удержит температуру в нужных пределах. Созданием деталей занималось ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.





Как отмечается, в конструкции использовались композитные материалы, что позволило создать лёгкие и прочные конструкции. К примеру, вес системы терморегулирования снизился на 10% по сравнению с ранними моделями.

«Космический аппарат «Хайям» — проект, имеющий важное значение для взаимодействия России и Ирана в космической сфере. А для Ростеха он знаковый еще и потому, что «Хайям» стал 70-м по счету космическим аппаратом, выведенным на орбиту с комплектующими ОНПП «Технология». Инженерные и технические решения, примененные нашими специалистами при реализации иранского проекта, подтвердили свою надежность в ходе эксплуатации отечественных спутников серии «Арктика», «Канопус» и других. Предприятие продолжит развитие в этом направлении – в текущем году запланирован рост объемов наукоёмкой продукции, выпускаемой для отечественной космонавтики, на 30%», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Спутник запустили с Байконура 9 августа 2022 года. Его создали в России по заказу Ирана. Задачами спутника являются мониторинг и съёмка поверхности Земли.