В Россию начнут заводить BMW, Lego и Siemens

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Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка. Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции.

Минпромторг





Ещё неделю назад эти изменения анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров, а сегодня соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте ведомства.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о ввозе с помощью параллельного импорта товаров на сумму $1,8 млрд в мае.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.