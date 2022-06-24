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В российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА)

В российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА)

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в парламент законопроект, который устанавливает административную ответственность за выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА) компаниями, не включенными в реестр ЦБ.


Документ (N149255-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Выпускающим подобные активы лицам, которые не включены в реестр операторов обмена ЦФА или операторов инвестиционных платформ, грозит штраф в размере: 

  • 3000-5000 рублей для физических лиц

  • 20 000-30 000 рублей для должностных лиц

  • 700 000-1 000 000 рублей для юридических лиц 

Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА влечет аналогичные штрафы для физических и должностных лиц. Для юрлиц он составит от 500 000 до 700 000 рублей. 

Срок давности привлечения к ответственности составляет год с даты совершения соответствующего правонарушения, следует из документа.

Законопроект внесен вместе с положительным отзывом правительства РФ. При этом в кабинете министров отмечают, что устанавливается ответственность за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА, но из предложенной формулировки неясно, о каких именно действиях речь.

“Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения”, – говорится в отзыве.

Правительство также напоминает, что выпуском ЦФА могут заниматься только юридические лица, включение в санкцию граждан представляется излишним.

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ЦФА
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