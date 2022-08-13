В российских дипломах о среднем профессиональном образовании появятся QR-коды

Министерство просвещения РОФ будет ставить QR-код на дипломах о среднем профессиональном образовании, приказ уже опубликован на официальном портале правовой информации.





«В нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула размещается белое поле в форме квадрата размером 30 мм на 30 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», — говорится в документе.

Сам приказ вступит в силу с 1 марта 203 года. Нововведение позволит защищать документы от подделок, как это реализовано уже с российскими школьными аттестатами.

Ранее сообщалось, что клиенты банка ВТБ теперь могут снимать наличность в банкомате, используя QR-код. Саму услугу запустили ещё в 2020 году, но она долгое время была ограниченной. Теперь же она доступна всем желающим, кто пользуется услугами банка.