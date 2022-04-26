В Россию везут машины из арабских стран: они дешевле на 20–30%

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В России появились серые дилеры, предлагающие поставку автомобилей из стран Ближнего Востока, которые там стоят ощутимо дешевле.

К продаже предлагаются как не представленные на российском рынке модели, в частности, внедорожники Toyota 4Runner, так и те, которые оказались под санкциями ЕС, США и Японии.

Представители автосалонов, которые предлагают привезти на заказ автомобили из ОАЭ и Дубая, говорят, что частного экспорта запреты пока не коснулись. На рынке наблюдается значительный спрос на такие машины, чему способствует снижение курсов валют и определённая адаптация к сложившимся обстоятельствам.





В Дубае или ОАЭ машины могут стоить на 20–30% меньше, чем в России. Стоимость подбора автомобиля, его проверки и документального оформления посредник оценивает в 1000 долларов. Отдельно оплачивается доставка морем через Германию и Литву.

При этом эксперты предупреждают, что такие машины не всегда подходят для российского климата, и это следует учитывать потенциальным покупателям. Для стран с холодным климатом почти у всех производителей предусмотрен так называемый «северный пакет». В машинах из жарких стран более мощной делают систему кондиционирования и рециркуляции. Существенно отличаются в таких машинах и материалы отделки.