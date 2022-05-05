“Портрет Жанны Самари”, Пьер Огюст Ренуар

В Россию вернулись картины из коллекции Морозовых, которые находились в Париже на выставке “Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых”. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи.

Возвращение коллекции Морозовых — это результат большой командной работы, — написала она в своем телеграм-канале.

Любимова добавила, что полную коллекцию картин из собрания братьев Морозовых, куда входят работы Михаила Врубеля, Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников, можно будет увидеть летом в Москве в ГМИИ им. Пушкина.

Транспортировка полотен заняла почти 20 дней. В коллекции, которая была в Париже, было 67 картин из Пушкинского музея, 65 из Эрмитажа, 33 из Третьяковской галереи и две из Русского музея.

Ранее стало известно, что Франция на фоне военной спецоперации РФ на Украине решила не возвращать две картины, которые принадлежат российскому бизнесмену Петру Авену, попавшему под западные санкции, и Московскому музею авангарда, основанному Вячеславом Кантором — он тоже попал под санкции. Речь идет о работе Петра Кончаловского “Автопортрет в сером” и портрете предпринимателя Тимофея Морозова авторства Валентина Серова.