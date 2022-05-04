В Россию приехал новый бренд электромобилей – WOLV

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Появились новые подробности о китайских электрических фургонах марки WOLV, которые уже заметили на российских дорогах, о чем мы сообщали буквально на днях.

Поставками в Россию будет заниматься нижегородская компания New Energy Motors (NEMO), при этом первая модель проходит сертификационные испытания. Российская презентация запланирована на 13 мая, а продажи первыми покупателям запланированы на сентябрь этого года. Окончательные цены будут объявлены ближе к выходу, они будут зависеть от курса юаня и рубля на тот момент.





Первым автомобилем WOLV на нашем рынке станет компактных электрический FC25 грузоподъемностью 800 кг. Это легкий грузовичок с запасом хода около 200 км, который оснащён электромотором мощностью около 40 л.с. и задним приводом.

Полная зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 5 часов. Объем багажного отделения составляет 4,5 м3, в него помещаются две стандартные палеты, а грузоподъёмность составляет 1 т. Габариты автомобиля равны 3954 х 1600 х 1902 мм при колёсной базе 2495 мм.