В России завершили испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что выполненным 28 мая испытательным пуском с надводного носителя завершились государственные испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск проводился на максимальную дальность. «Пуск “Циркона” на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», – сказал источник.





28 мая военное ведомство сообщило, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море на дальность около 1000 км. По данным объективного контроля, ракета успешно поразила морскую мишень, полет соответствовал заданным параметрам. Разработало и производит ракету Реутовское НПО машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».