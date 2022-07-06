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В России засекретили данные об объеме золотовалютных резервов

В России засекретили данные об объеме золотовалютных резервов
pxhere.com/PD

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, относящийся к сведениям, которые могут составлять государственную тайну. Речь идет, в частности, о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в парламент 10 июня. Закон вступит в силу со дня публикования.

Объем запасов монетарного золота России в составе международных резервов по состоянию на начало февраля составлял 73,9 млн унций. С того момента Центробанк РФ перестал раскрывать эти сведения.

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