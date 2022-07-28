В России запатентован новый купе-кроссовер Haval

Китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России дизайн среднеразмерного купе-кроссовера Haval H6S, изображения которого опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Haval H6S появился в Китае в прошлом году, длина автомобиля составляет 4714 мм. Он на 100 мм длиннее Haval F7x и всего на 40 мм короче немецкого BMW X4.





Базовая версия комплектуется бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра мощностью 211 л.с. Также доступна гибридная модификация мощностью 243 л.с.

Пока что производитель ничего не говорил о своих планах по выпуску модели на российский рынок, так что даже о примерных сроках говорить не приходится.