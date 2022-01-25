В России зафиксирован 681 случай смерти от COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил статистику заболеваемости за минувшие сутки.

Согласно официальным данным, медики зафиксировали новый рекорд по числу заболевших — за сутки выявлено еще 67 809 пациентов с COVID-19. Из них 12 837 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Также оперативный штаб сообщил о 681 летальном исходе от последствий заболевания. При этом полностью выздоровели 26 404 человека. Больше всего в Москве.

Напомним, вакцинация является главным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами. Поставить прививку можно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.

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