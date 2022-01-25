В России зафиксирован 681 случай смерти от COVID-19 за сутки

В России зафиксирован 681 случай смерти от COVID-19 за сутки Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил статистику заболеваемости за минувшие сутки.

Согласно официальным данным, медики зафиксировали новый рекорд по числу заболевших — за сутки выявлено еще 67 809 пациентов с COVID-19. Из них 12 837 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Также оперативный штаб сообщил о 681 летальном исходе от последствий заболевания. При этом полностью выздоровели 26 404 человека. Больше всего в Москве.

Напомним, вакцинация является главным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами. Поставить прививку можно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.

 
загрузка...
 
коронавирус оперштаб статистика
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru