В России за сутки выявили 7047 новых случаев заражения COVID-19

Новых заболевших зарегистрировали во всех регионах страны. Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва, где коронавирус подтвердился только у одного человека. Также в Магаданской области и Чукотском автономном округе выявили по три случая заболевания.