В России за сутки выявили 7047 новых случаев заражения COVID-19

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Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки составило 7047. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новых заболевших зарегистрировали во всех регионах страны. Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва, где коронавирус подтвердился только у одного человека. Также в Магаданской области и Чукотском автономном округе выявили по три случая заболевания.
В оперштабе также сообщили о 147 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Еще 8733 человека смогли полностью вылечиться от инфекции. Более подробные сведения доступны на сайте стопкоронавирус.рф.
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