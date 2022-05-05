В России вырос спрос на автодома

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Идеальный автомобиль для путешествий по России? УАЗ показал автодом на шасси грузовичка “Профи”, и скоро такой авто можно будет заказать

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Авито Авто», в России растёт спрос на автодома и жилые прицепы. В апреле россияне интересовались покупкой таких автомобилей на 2,2% чаще, чем в марте.

С учетом относительно высокой стоимости автодомов продажи кемперов в нашей стране в абсолютных цифрах остаются небольшими. Однако растущий на фоне развития внутреннего туризма интерес к этому типу транспорта формирует в стране полноценную рыночную нишу, в которой могут развиваться бизнесы, построенные как на продаже домов на колесах, так и на сдаче кемперов в аренду.

«Авито Авто»





На рынке доступны как полноценные автодома с собственным мотором и местом для водителя, так и жилые прицепы, которые нужно буксировать. Стоимость автодомов с пробегом в среднем составила 695 000 рублей, но разбег по ценам может быть очень большим в зависимости от состояния и комплектации.

Жилые прицепы оказались популярнее автодомов с собственным мотором и местом для водителя. Наибольшая доля объявлений о продаже кемперов в России принадлежит прицепам-дачам (44,56% таких объявлений) и вагонам-домам (31,16%). Кемперы типа «вагон-дом» часто используются не только для туризма, но и в качестве временного объекта размещения мобильных бригад работников, а также передвижного бизнеса.

Третье место по популярности занимают интегрированные автодома, доля таких объявлений составила 7,23%. На долю альковных автодомов приходится 7,19% объявлений. И интегрированные, и альковные автодома обладают собственным силовым узлом и кабиной для водителя. В альковных автодомах над кабиной водителя располагается спальное место.