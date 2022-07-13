В России выходят Tecno Camon 19 Pro, Camon 19 и Camon 19 Neo. Характеристики и цены

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Компания Tecno сообщила о скором начале российских продаж линейки смартфонов Camon 19, в которую вошли три модели: Camon 19 Pro, Camon 19 и Camon 19 Neo.





Camon 19 Pro оснащен экраном диагональю 6,8″ разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также однокристальной системой MediaTek Helio G96. Российская версия получила 8 ГБ оперативной памяти и встроенной флеш-памяти 128 ГБ с возможностью установки карт памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч поддерживает 33-ваттную зарядку. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 64, 50 и 2 Мп.





50-мегапиксельный модуль обеспечивает оптический зум 2Х и позволяет снимать видео и фото с четкой и резкой проработкой портретов. Эффект боке дополнительно выделяет объект съемки и размывает фон. Смартфон Camon 19 Pro обладает новыми возможностями для съемки в темное время суток. Когда алгоритм определяет, что естественное освещение ниже оптимального – автоматически включается система из RGBW-сенсора и стеклянного объектива. В дополнение к этому задействуется стабилизатор OIS+EIS.





Экран Camon 19 Pro получал узкую рамку, а корпус покрывают 200 млн сверкающих частиц. Дизайн линейки Tecno Camon 19 удостоился награды iF Design Award 2022 в категории «Выдающийся продуктовый дизайн».

Модели Camon 19 и Camon 19 Neo получили по 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти с возможностью расширения, аккумулятор на 5000 мА•ч, поддержку двух симкарт. Основная камера у Camon 19 имеет разрешение 64 Мп, а в Camon 19 Neo установлена 48-мегапиксельная основная камера и 32-мегапиксельная фронтальная.





Новинки поступят в продажу 18 июля. Цена модели Camon 19 Pro составит 21 990 рублей, Camon 19 будет доступен за 17 990 рублей, Camon 19 Neo можно будет приобрести за 16 990 рублей. Смартфоны будут доступны в DNS, OZON, Wildberries, Ситилинк, МВидео, Мегафон, МТС, Связной, Эльдорадо, RBT.