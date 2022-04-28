В России выдан первый патент на вечный двигатель

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности («Роспатент») ещё в августе 2020 года выдала первый патент на конструкцию вечного двигателя.

В патенте описываете роторный инерционный двигатель, который «использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».





Несмотря на то, что сила инерции не может иметь какой-либо энергии, Роспатент это не смутило. В ведомстве объяснили одобрение заявки ее непротиворечием бюрократическим правилам. Экспертиза патента не предусматривает экспериментов или опытов для проверки работоспособности изобретения. Важно лишь, чтобы в документах содержалась необходимая для воспроизведения разработки информация. Кроме того, заявка должна отвечать ряду требований, включая новизну и оригинальность, но при этом заявка не обязана соответствовать каким-то научным принципам.

Автор патента заявил, что он рад и собирается продать свое изобретение. При этом изобретатель не может точно объяснить, за счёт чего работает его детище, давая очень расплывчатые комментарии:

Этот вопрос мне многие задавали. Мой двигатель не нарушает законов термодинамики, поскольку черпает энергию из окружающей среды, аналогично двигателям, работающим на энергии Солнца, или энергии радиоактивного распада. В нашем случае двигатель работает на неисчерпаемой потенциальной энергии инерционного напора жидкой среды. Эта жидкая среда тоже находится вокруг нас.





В комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук этот прецедент назвали крахом отечественной системы экспертизы.