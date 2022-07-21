В России впервые выдали дипломы в виде NFT

Магистратура ФПМИ МФТИ по блокчейну стала первой российской государственной учебной программой, которая выпустила невзаимозаменяемые токены NFT для магистерских дипломов. Диплом в формате NFT представлен в виде графического видеообъекта, в который вшита информация о магистранте и годе выпуска. Сам NFT имеет электронные подписи участников аттестационной комиссии, что является дополнительной мерой по подтверждению подлинности. Вместе с NFT выпускнику передается право владения объектом, при этом автором выпуска является магистратура по блокчейну ФПМИ МФТИ. NFT-дипломы были выпущены с использованием Ethereum на платформе OpenSea.





В пресс-службе МФТИ отметили, что цифровые подписи служат «дополнительной мерой по подтверждению личности». Выпускник, получивший такой диплом, становится владельцем объекта NFT, автором которого является магистратура университета по блокчейну. Руководитель магистратуры Владимир Горгадзе добавил:

Выпуск NFT-токенов дипломов на блокчейне стал для нас логичным шагом. Цифровой диплом отлично демонстрирует основные свойства блокчейна: прозрачность, неизменяемость, гарантию сохранности и отслеживаемость. Диплом в таком формате невозможно подделать или видоизменить

Проблема подделки дипломов и подтверждения полученного уровня знаний в настоящее время остро стоит во всем мире, поэтому решения, которые используют блокчейн, все чаще внедряются в образовательную сферу.

Выпуск дипломов в формате NFT позволяет сделать информацию о полученной степени образования более прозрачной и позволяет заинтересованным лицам проследить подлинность полученного документа. Цифровой диплом в NFT-формате нельзя подделать. Кроме того, одним из преимуществ является возможность мгновенного доступа к этому документу из любой точки мира, например, чтобы показать потенциальному работодателю свою квалификацию.

«Многие воспринимают сейчас NFT как хайп, однако у этого формата есть отличные перспективы войти в повседневную жизнь. Например, можно продавать билеты на мероприятия в виде NFT или использовать их в качестве подтверждения права собственности на недвижимость. Фактически, речь идет о безопасном и удобном способе подтверждения любых прав собственности», – отмечает Александр Беленов, сооснователь магистратуры по блокчейну МФТИ и руководитель Лаборатории блокчейн технологий «ChainLab» научного центра «Идея», базовой организации магистратуры.

Ранее стало известно, что в Университете Йоханнесбурга (UJ) также будут выдавать дипломы на основе блокчейна. Учебное заведение приняло систему сертификации на основе блокчейна, чтобы предотвратить подделку дипломов и мошенничество