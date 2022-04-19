в России впервые упали продажи умных часов и браслетов

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Оператор МТС поделился интересной статистикой по результатам российского рынка носимых устройств в первом квартале 2022 года. Как оказалось, в России впервые сократились продажи носимых устройств, ранее этот сегмент постоянно рос.





В первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился в штучном выражении на 4%. Всего в январе-марте 2022 года в России было продано более 1,1 млн носимых гаджетов. При этом в денежном выражении рынок носимых девайсов продолжает расти — увеличение продаж составило 10%. Их средняя стоимость составила 10 000 рублей.



Как отмечают аналитики, наблюдаемая статистика говорит о том, что мода на дешевые фитнес-браслеты проходит, а наиболее высокую динамику роста продемонстрировали умные часы. Россияне приобрели почти 700 тысяч устройств на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, что больше показателей января-марта 2021 года на 14% штучном выражении и на 13% в денежном. Средняя стоимость смарт часов составила 17 000 рублей.

Наиболее популярные бренды умных часов по количеству продаж в России: Apple с долей 29%, Samsung — 11%, Huawei — 10%, Amazfit — 8% и Xiaomi — 7%. В денежном выражении Apple занимает 52% рынка, Samsung — 14%, Huawei — 7%, Amazfit — 4% и Xiaomi — 2%.

Фитнес-браслетов купили на 21% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении спрос снизился на 1%. Всего в январе-марте 2022 года было приобретено 480 тысяч фитнес-браслетов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Их средняя стоимость — 2800 рублей. Самые популярные бренды фитнес-трекеров — Xiaomi, Honor, Huawei, Leef и Jet.

Самые популярные умные часы в России в январе-марте 2022 года: