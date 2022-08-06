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В России впервые с марта суточная заболеваемость COVID-19 превысила 19 тысяч случаев

В России впервые с марта суточная заболеваемость COVID-19 превысила 19 тысяч случаев
Photo by JC Gellidon on Unsplash

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки превысило 19 тыс. Такой показатель заболеваемости в стране фиксируется впервые с марта.

Российские медики за прошлые сутки выявили 19 974 заболевших COVID-19. Новые случаи подтвердились во всех регионах страны. Больше всего заражений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. При этом число госпитализаций в РФ за сутки составило 2141.

По данным оперштаба, от коронавируса умерло 46 пациентов. Еще 10 743 человека смогли успешно вылечиться от инфекции. Более подробные данные об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, доступны на сайте стопкоронавирус.рф.

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