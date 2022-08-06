В России впервые с марта суточная заболеваемость COVID-19 превысила 19 тысяч случаев

Российские медики за прошлые сутки выявили 19 974 заболевших COVID-19. Новые случаи подтвердились во всех регионах страны. Больше всего заражений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. При этом число госпитализаций в РФ за сутки составило 2141.