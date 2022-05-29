В России возобновили сборку Hyundai и Kia. Но не так, как раньше

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На калининградском «Автоторе» возобновилось производство автомобилей Hyundai и Kia, однако предприятие испытывает проблемы с получением электронных компонентов, поэтому производятся некомплектные авто. И в гораздо меньшем количестве, чем ранее.





Основатель холдинга «Автотор» Владимир Щербаков отмечает, что завод испытывает сложности с получением электронных составляющих даже несмотря на то, что Южная Корея («Автотор» занимается сборкой Hyuindai и KIA) не вводила соответствующих санкций. Однако поставки данной продукции могут подпадать под запрет из-за ограничений со стороны США.

«В результате у нас почти 10 тысяч комплектов, которые лежат без электроники. По той простой причине, что электроника имеет американский след. Значит, ищем решения», — пояснил Щербаков.

Основатель холдинга заявил, что в настоящий момент руководство не планирует сокращать работников. «Какое-то время будем подбирать остатки и всякими способами добывать запчасти, которых у нас нет. Я убежден, что мы решим эту проблему, даже если корейцы нам откажут. Мы ее все равно решим», — заявил Щербаков.

В результате на «Автоторе» занимаются сборкой некомлектных авто. «Производство идет. Производим, к сожалению, в значительной части некомплектные машины. Чтобы было ясно: раньше мы производили 900 автомобилей в сутки, сегодня — ну, 200. Иногда мы работаем, превращая товарную деталь в технологическую. Например, не хватает плат. Мы платы возвращаем на конвейер, проводим по всему конвейеру, снимаем автомобиль, проверяем все, перегоняем и ставим на стоянку, снимаем плату и снова возвращаем. Когда получим плату — просто закомплектуем. И машина полностью готова. Бывает, что и другие автозапчасти отсутствуют. К сожалению, это мучение, а не работа, но надо что-то с этим делать», — заключил Владимир Щербаков.

Напомним, в отличие от «Автотора», российский завод Hyundai под Санкт-Петербургом будет простаивать как минимум до 18 июля. А еще стало известно, что в следующем году «Автотор» планирует собрать не менее 200 электромобилей.