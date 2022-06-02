В России внедряют систему распознавания силуэтов людей

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В Московской области и ещё двух регионах начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью распознавания силуэтов людей. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей NtechLab.





В компании сумели договориться о внедрении платформы с властями Московской области и ещё двух неназванных регионов. Сейчас система установлена на 200 объектах — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждения.

По словам разработчиков, платформа позволяет получать обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий — сосчитать число посетителей, проанализировать маршруты их перемещения, определить перегруженность объектов, и так далее.

В систему входит специальное ПО с искусственным интеллектом, интегрированное с городскими камерами. Силуэты распознаются в потоке с камер наблюдения, данные сохраняются в виде аналитических отчетов и таблиц.

Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев пояснил: