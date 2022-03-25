В России Владимиру Зеленскому дали новое «имя»

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Политолог Владимир Корнилов считает, что после выступления Владимира Зеленского в НАТО президента Украины можно называть «Вова один процент».

24 марта состоялся экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине. По видеосвязи к присутствующим присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к ним с новой просьбой. На этот раз Зеленский предложил новый вариант помощи Киеву – по мнению украинского президента, 1% всех танков и самолетов Альянса должен быть отдан Украине.

-После вчерашнего выступления виртуального Зеленского в НАТО его можно смело назвать Вова Один Процент, – сказал российский политолог.

Со слов эксперта, в словах Зеленского содержится противоречие и его собственным заявлениям, и данным о “победах” ВСУ, которые озвучивают власти Украины. 1% натовских танков – это порядка 200 машин. Путем элементарного сопоставления сводок штаба ВСУ, информации украинских СМИ и того, что преподносит Западу сам Владимир Зеленский выходит, что все заявления о постоянных “перемогах” украинских военных – чистая ложь, отметил Владимир Корнилов.

-Достаточно сравнить лишь заявления официальных деятелей нынешней Украины и прибегнуть к простой арифметике, дабы понять абсолютную бредовость и несостоятельность бравурных сводок с фронта, которыми Киев потчует свою доверчивую аудиторию, – сказал Корнилов

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