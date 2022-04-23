В России в августе запустят в космос автономный спутник с ростками сирени. За их ростом можно будет наблюдать в реальном времени

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Как пишет ТАСС, на 9 августа текущего года запланирован запуск в космос автономного спутника с ростками сирени. Спутник уже отправили на компоновку и проведение испытаний вместе с ракетой.

Ученые из Белгородской области планировали запустить эксперимент по выращиванию ростков сирени в открытом космосе на базе специально разработанного спутника еще в 2021 году, но из-за проблем с ракетой-носителем было принято решение о переносе эксперимента на 2022 год.

В ходе комплексных испытаний специалисты проверят спутник и его влияние на остальные устройства, которые используются при запуске ракеты-носителя. Как отмечал ранее директор инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета Иван Никулин, для отправки ростков сирени ученые используют спутник, внутри которого разместится разработанное для проекта оборудование. В ходе эксперимента планируется сравнить развитие сирени в космосе со второй группой растений, помещенной в аналогичный спутник на Земле. В мае специалисты инжинирингового центра завершат работу над созданием приложения, с помощью которого можно будет наблюдать за ростом отправленной в космос сирени.