В России упростили регистрацию автомобилей, ввозимых из-за рубежа. До 1 января 2023 года отменена установка системы ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей: до конца года отменяется необходимость установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.





«Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб “ЭРА-ГЛОНАСС”», — говорится в постановлении.

До сих пор установка такого комплекта была обязательным условием для ввоза автомобиля в Россию и постановки его на учет в ГИБДД . Но из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. Из-за этого на рынке возник дефицит «кнопок» – некоторые были вынуждены платить за них до 100 000 рублей, лишь бы поставить авто на учет.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. До этого момента, как рассчитывают в правительстве, производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.