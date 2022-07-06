В России тестируют установку, которая позволит усовершенствовать отечественные авиадвигатели

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Ученые из Самарского университета имени Королева начали работу с экспериментальной установкой по изучению процессов горения, которая должна помочь в создании отечественных авиационных двигателей улучшенного типа. По сообщению пресс-службы университета, это одна из самых передовых установок такого типа в мире. Она позволит провести исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов. Результатом экспериментов должна стать разработка более эффективной и экологичной камеры сгорания для отечественных авиадвигателей, которая сможет конкурировать с мировыми аналогами и даже превзойти их. Экспериментальная установка включает в себя большое количество регистрирующей аппаратуры для более точного моделирования процессов горения. Благодаря этому, ученые смогут лучше понять, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы.

Профессор Валерий Азязов, руководитель группы ученых, отметил, что установка обладает рядом уникальных особенностей и позволяет исследовать не только процессы в камерах сгорания двигателей, но и химические реакции, характерные для глубокого космоса. Например, в будущем на ее базе ученые смогут изучать химические реакции, происходящие в космических молекулярных облаках. Это позволит лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни, считает он. В основу экспериментальной установки положен высокотемпературный химический микрореактор в виде тонкой керамической трубки длиной 20 миллиметров и внутренним диаметром 1 миллиметр, которая нагревается до 1500 кельвинов. Для исследований используется вакуумная камера размером около двух метров в длину и одного метра в высоту.