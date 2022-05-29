в России тестируют блокировки популярных VPN-протоколов. Но так ли это на самом деле?

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В некоторых регионах России отмечаются частичные блокировки популярных VPN-протоколов. Проект GlobalCheck и IT-специалист Филипп Кулин с Telegram-канала «Эшер II» полагают, что это тестирование будущих блокировок.





К примеру, в Западной Сибири и Краснодаре тестируют блокировку протоколов L2TP и IPsec. В Ростове-на-Дону — только IPsec. Помимо этого, отмечаются сбои в работе IPsec и IKEv2 в некоторых других областях страны.

Помимо этого, в сетях «Ростелекома» и некоторых других операторов в регионах не работает передача данных между сервером и клиентом в пределах России. Это касается протокола IPsec. В GlobalCheck отмечают, что множество администраторов корпоративных сетей, где используется этот протокол, сейчас ищут решения для обхода блокировок.

При этом, по последним данным, это была техническая ошибка. Такие данные приводит Telegram-канал «ЗаТелеком». Источник отмечает, что протоколы L2TP, IPsec и IKEv2 чаще всего используется в промышленных и корпоративных сетях, а не для обхода блокировок. Так что атака на них приведёт к сбоям в работе офисов и предприятий, но никак не повлияет на возможность зайти на заблокированные страницы.

Отметим, что ранее Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы. В числе таковых есть уже более 20 сервисов.