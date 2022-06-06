В России сыграли первую свадьбу в метавселенной

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В России на днях состоялась необычная свадебная церемония. Дело в том, что она прошла в метавселенной, которую специально для этого создали молодожёны — Антон Кофанов и Ирина Голубовская.





Чтобы реализовать проект и подготовить всё, пара работала без выходных на протяжении двух недель. При этом стоимость церемонии оказалась довольно высокой — 3 миллиона рублей. Антон рассказал СМИ, на что ушли деньги.

«Сначала нужно было найти участок земли для нашей церемонии, после чего он выкупается или берется в аренду. И только после этого можно строить следующие планы по обустройству. Нам хотелось чего-то невероятного. Итак, мы разработали свою концепцию. 2 млн рублей было потрачено на постройку алтаря и услуги священника, официантов, на яхту, праздничные фейерверки, торт, букет. Дополнительно было потрачено 300 тысяч рублей на кейтеринг. К тому же не стоит забывать о приглашенных гостях, которым были выданы купленные по 35 тысяч рублей очки виртуальной реальности и оплачен доступ в метавселенную на общую сумму 1,2 млн рублей», — рассказал Антон.

Для участников церемонии приобрели 28 гарнитур виртуальной реальности, однако их всё равно не хватило.

Отметим, что пока виртуальные миры такого рода только зарождаются, при этом каждая компания создаёт свою версию. Однако в будущем они могут стать не просто развлечением, но и местом работы. Во всяком случае, такие обещания звучат со стороны компаний-производителей VR-шлемов и организаторов экскурсий в метавселенные.