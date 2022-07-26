в России существенно выросли продажи тамагочи и «Тетрис»

Продажи аркадных игрушек тамагочи за полугодие 2022 года в штучном выражении выросли в 3,4 раза, «Тетрисов» — на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в маркетплейсе Wildberries.





Штучные продажи «Тетрисов» в России за июнь-июль 2022 года на маркетплейсе Ozon выросли на 83% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Штучные продажи симуляторов тамагочи за то же время выросли в четыре раза год к году.

«Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — объяснили рост спроса в Ozon. В пресс-службе Wildberries также посчитали, что россияне приобретают подобные гаджеты не только для детей, но и для собственного пользования, «чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».

В ностальгических воспоминаниях россиян есть место не только для тамагочи: в стране также растут продажи 8- и 16-битных игровых консолей Dendy и Sega.