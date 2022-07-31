В России создан скоростной беспилотник «Ослик», заменяющий вертолёт

Пермский летчик-любитель Роман Плетнев создал новый грузовой скоростной беспилотник «АКМ Ослик — 30». Проект был разработан в авиаконструкторской мастерской производственной компании AKM TUNNELS, основанной Романом Плетневым и его отцом Александром.

Это легкий транспортный конвертоплан с электрической силовой установкой, который при определенных условиях может заменить вертолёт. БПЛА имеет возможность вертикального взлета и посадки, а также может летать как самолёт. Это дает преимущество в летно-технических характеристиках.

Одна из особенностей „Ослика“ — невозвратный транспортный контейнер для груза, который изготавливается из дешевого гофрокартона. Это позволяет дрону в автоматическом режиме, без участия человека, сбросить груз в точке доставки и вернуться в точку вылета. Предусмотрен также вариант сброса груза с парашютом. Это позволит дрону не снижаться и сэкономит время и заряд аккумулятора.

Роман Плетнев

Максимальная взлётная масса составляет 30 кг, масса перевозимого груза — до 6 кг. Дальность полета составляет 100 километров, это расстояние он способен преодолеть за час. Ожидается, что такое БПЛА может быть востребован для доставки легких грузов, когда использование вертолета является необоснованно дорогим. Также его могут использовать для «Почты России».