В России создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма»

Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев подтвердил, что в России силами компании Biocad создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма».

Он подтвердил, что российский аналог медпрепарата «Золгенсма», используемого при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА), в данный момент проходит тестирования.

Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог “Золгенсмы” и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо.

Сергей Куцев





Сергей Куцев добавил, что лекарство, способное заместить импортное, может появиться в продаже уже в 2025-2026 годах.

Куцев отметил, что дорогостоящие зарубежные лекарства, входящие в перечень фонда «Круг Добра» для лечения редких заболеваний, продолжают поставляться.

«По орфанным заболеваниям ни одна компания не прекратила и не собирается, насколько я знаю, прекращать поставку лекарств, потому что речь идет о здоровье детей», — заявил он.