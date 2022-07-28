В России создали технологию 3D-печати мяса, которая позволит не убивать животных

В Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП) разработали технологию трёхмерной печати мяса. Это позволит производить «этичное» мясо.





«Такое мясо, безусловно, можно назвать этичным, и оно, очевидно, будет пользоваться спросом на рынке. Чаще всего берется биопсия – у животного отщипывают кусочек ткани, при этом не травмируя его. Из образца выделяют клетки, они размножаются в специальных биореакторах. Этот этап длится несколько месяцев. На втором этапе идет подготовка сырья. Печатается специальная подложка на растительной основе, на которую наносятся живые клетки. Слои животного и растительного материалов чередуются», — пояснил проректор по исследованиям и разработкам МГУПП Алексей Кучумов.

На данный момент технологии печати продуктов уже существуют, хотя пока и не в массовом масштабе. Есть принтеры для печати шоколада и теста, а в 2024 году в США планируется запустить экспериментальное производство таких продуктов для рынка.





В будущем такие принтеры могут использоваться в конструкции вендинговых автоматов, которые будут печатать те или иные продукты по заказу клиента. Однако остаётся вопрос себестоимости такой технологии и качестве печати.

Помимо этого, такая технология позволит создать персонализированные продукты, обогащённые теми или иными добавками. К примеру, при дефиците калия, магния или железа эти компоненты можно просто добавить в готовый продукт.

«Мы сейчас работаем над базой смарт-рецептов, которые для принтера будут как инструкция, как калькуляционная карта для шеф-повара» — уточнил Алексей Кучумов.

Правда, стоимость готовой продукции, равно как и устройств, пока не сообщается.