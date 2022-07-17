В России создали хрусталики, не имеющие аналогов в мире

Как пишет ТАСС, в Петербурге создали искусственные хрусталики, не имеющие аналогов в мире: их можно имплантировать как при обычных ленсэктомиях, так и в осложненных случаях.





«Мы получили линзу, не имеющую аналогов в мире по универсальности. То есть при стандартных ситуациях ее можно имплантировать как и все любые, но и в осложненных ситуациях нет никаких проблем для того, чтобы сшить это дело с помощью шовного материала», – сказал автор изобретения, заведующий отделением офтальмологии Городской больницы № 40 Константин Телегин.

Как пояснил Телегин, при стандартных ситуациях, когда заболевание протекает нормально, можно поставить практически любую модель искусственного хрусталика, но бывают случаи, когда есть отрывы связок, повреждения, подвывихи, интраоперационные осложнения. В таких случаях хрусталик нужно подшивать, а чтобы это сделать, нужно куда-то вдеть нить и за что-то ее закрепить. Большинство хрусталиков не предоставляют такой возможности, а в разработке специалистов Городской больницы № 40 она есть.

«Мы создали линзы, в которых не изменили оптическую часть, то есть на качество зрения не повлияет, но в самих хрусталиках, в гаптических [фиксирующих] элементах, сделали отверстия, в которые можно будет вставлять нити и завязывать», – рассказал Константин Телегин.

По его словам, 23 мая на изобретение был получен патент и регистрационное удостоверение, искусственные хрусталики уже официально закупаются и имплантируются людям для лечения возрастной катаракты. Преимущества разработки очевидны, ведь чем ровней получается подшить линзу, тем лучше будет зрение. Только в Городской больнице № 40 меньше чем за два месяца новые хрусталики получили десятки пациентов. «Результаты, которые мы имеем, нас радуют, не было даже ни одного негативного опыта», – добавил врач.