В России создали глубоководную систему фото- и видеосъёмки для беспилотников

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Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, создал систему фотовидеофиксации для подводных беспилотников. О новой разработке рассказала пресс-служба госкорпорации.





Глубоководная система фото- и видеосъёмки предназначена для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов. Как отмечают разработчики, система обеспечивает фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине.

Система фотовидеофиксации состоит из установки с камерой, глубоководных светодиодных светильников и блока управления и обработки информации.





Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды. В состав комплекса входят два светодиодных светильника в герметичных корпусах, обеспечивающие ближнее и дальнее освещение. В устройствах реализовано автоматическое управление световым потоком в зависимости от степени прозрачности воды. За счёт применения импульсной системы освещения у приборов высокая энергоэффективность.

Генеральный директор АО «НИИ телевидения» (входит в «Росэлектронику») Алексей Семёнов рассказал: