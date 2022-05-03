В России создали 3D-принтер для Международной космической станции

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Подмосковная Ракетно-космическая корпорация РКК «Энергия» разработала 3D-принтер для работы на Международной космической станции.





Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, на этом принтере будут печатать образцы и детали, которые в большом количестве используются на борту МКС.





Первые полученные образцы 3D-печати вернут на Землю для исследования характеристик, изготовленных при помощи аддитивных технологий (то есть послойного наращивания и синтеза объектов). Это позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать.





Первым работать с принтером предстоит космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову. Принтер планируется доставить на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-20» в июне 2022 года.

В Роскосмосе подчёркивают: