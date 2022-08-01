В России собирались запустить “кинопродукт” — чтобы показывать голливудские фильмы в обход санкций. Акция провалилась

Кадр из фильма “Миньоны: Грювитация”

Российские кинотеатры продолжают искать способы выживания в условиях санкций. Объединенная сеть “Формула Кино” и “Синема Парк” планировала с сегодняшнего дня запустить новую услугу — “кинопродукт”. Так должны были обозначать сеансы, во время которых зрители смогли бы посмотреть российский фильм, дополненный “зарубежными видеоматериалами” — то есть голливудским фильмом. Предполагалось, что первый “кинопродукт” сети включал бы мультфильм “Кощей. Начало”, а в качестве “зарубежных видеоматериалов” зрителям показали бы мультфильм студии Universal Pictures “Миньоны: Грювитация” (его мировая премьера состоялась в июне). Однако позднее от идеи решили отказаться.

Сегодня утром СМИ цитировали генерального директора сети кинотеатров Алексея Васясина, который заявлял, что в дальнейшем в состав “кинопродукта” может войти любая из премьер покинувших Россию западных киностудий. Предполагалась, что цена билетов на такие киносеансы будет выше обычной — на 10—20%.

Это в зависимости от региона. На 20—100 рублей дороже, чем обычные билеты. Это два полных метра. Зритель может уйти с половины, но при этом он должен купить весь продукт. Инициатива, в первую очередь, для привлечения внимания профильного министерства и для проработки совместных мер по выходу из создавшейся ситуации. На протяжении последних пяти месяцев киноиндустрия пытается выкарабкаться как-то самостоятельно,

— цитировал Васясина портал BFM.

При этом доходами от продажи билетов, по его словам, компания планирует делиться только с российскими прокатчиками. Все это он назвал вынужденной мерой, но выразил мнение о том, что она положительно скажется на кассовых сборах отечественных фильмов.

Позднее руководство сети изменило свое решение:

Сеть кинотеатров “Синема парк” и “Формула кино” объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции “кинопродукт”, в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и “зарубежные видеоматериалы”. Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует. Руководство компании ожидает от Министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасли кинопоказа,

— говорится в заявлении компании, которое цитирует “Интерфакс“.

Из этого заявления можно сделать вывод, что акция изначально была шуточной, поскольку ее целью стало “привлечение широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации”:

Цель акции выполнена полностью,

— подчеркнул Васясин.



Кадр из мультфильма “Кощей. Начало”

Директор по взаимодействию с индустрией в компании “Яндекс” Ксения Болецкая в своем телеграм-канале отреагировала так:

Когда кинотеатры показывают пиратский голливудский контент, то нарушают не только права иностранных стадий, но и права государства. Что, конечно, гораздо критичнее в нынешних условиях. Потому что: 1. Это показ фильма без прокатного удостоверения, которые выдает Минкульт (если можно Голливуд без прокатки, то потом можно что угодно без прокатки). 2. Это непередача данных о билетах, проданных на сеанс, в государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС). Или передача фальшивых данных — если билет продается как бы на российский фильм, а по факту зритель смотрит другой сеанс. <…> 3. Это показ контента без возрастного ценза — нарушение закона о защите детей. 4. У налоговой тоже могут быть вопросики, что это за такие странные продажи билетов. 5. И также у Роспотребнадзора. То есть при желании любая госинспекция во многие кинотеатры России сейчас может привести к очень “веселым” последствиям. Поэтому чиновникам нужно принять кардинальное решение по многим нормам кинопоказа, не только по вопросу правообладания фильмом.

После начала военной спецоперации РФ на Украине из России ушли Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount и Lionsgate, что означает отмену практически всех голливудских премьер. Российские киносети стали выпускать в повторный прокат мировую классику и культовые советские ленты. Кроме них в расписании кинотеатров страны значатся российские, индийские и корейские премьеры. При этом посещаемость без голливудских фильмов значительно снизилась. По подсчетам Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), в такой ситуации из-за недостатка репертуара может закрыться половина российских кинотеатров.

В начале июля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в целях сохранения киносетей в России могут рассмотреть возможность “параллельного проката” и “принудительного лицензирования” фильмов. АВК на днях предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ иностранных картин без прокатных удостоверений (сейчас за это кинотеатры могут быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной). Пока же киносети разных городов изобретают собственные способы показывать “запрещенку”. Например, в афише оренбургского кинотеатра “Космос” появилась услуга “Кинолекторий”. Во время этих сеансов иностранные ленты идут под измененными названиями — так, “Соник 2 в кино” превратился в “Синего ежа”, а “Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия” получил название “Врач Айболит и Мега Космос сумасшествия”. В Перми новинки Голливуда демонстрируют в рамках “бесплатного предсеансового обслуживания” перед российской лентой “Небо” и армянским мультфильмом “Приключения царя”.