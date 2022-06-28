В России снова появились в продаже PlayStation 5 — теперь за 80 000 рублей

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В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» снова появились в продаже консоли PlayStation 5. Пока что доступны только версии с дисководом за 79 999 рублей. Предполагается, что они появились в рамках параллельного импорта, закон о легализации которого подписал Владимир Путин.





В магазинах прокомментировали ситуацию и заявили, что рассматривают доступные возможности пополнения ассортимента в рамках российского законодательства. Отмечено, что предлагаемые в магазинах консоли полностью официальные, имеют все нужные документы и сертификаты, а также гарантию, обмен и возврат в случае необходимости.

Помимо этого, в ближайшие дни ожидается появление консолей Xbox. Судя по всему, они тоже появились в стране в рамках параллельного импорта. Его легализовали в России 21 июня, а в перечень попали более 50 категорий товаров от Dell, Apple, Intel и других брендов. Эту продукцию можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.

При этом на распродаже AliЕxpress можно найти такую же консоль почти вдвое дешевле. Однако в этом случае нет ни гарантийного обслуживания, ни возможности осмотреть устройство до покупки.