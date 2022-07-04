В России снова появились в продаже консоли Xbox Series X — за 80 тысяч рублей

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Сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили в продажу новую партию консолей Xbox Series X. Игровые системы продают по 80 тысяч рублей.





При этом до 25 июля действуйте акция, где консоль можно купить за 69 999 рублей в приложении магазина или на сайте. При этом можно также выбрать игру. На выбор предлагаются Выгодный комплект Cyberpunk 2077, Watch_Dogs: Legion и Microsoft Gears Tactics. Ссылка действует при добавлении игры.

Ранее в магазине появились по такой же цене консоли. В «М.Видео» не уточняют, привезли ли эти консоли по параллельному импорту, однако на них распространяются все гарантийные обязательства.

Пока не сообщается, сколько консолей есть в наличии, а также когда появится новая партия. Также неизвестно, появится ли в магазинах модель Xbox Series S.