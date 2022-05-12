В России службы заказа такси обяжут предоставлять ФСБ доступ к базам данных

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. В нём много всего интересного, в том числе обязанность служб такси предоставлять доступ ФСБ к своим базам данных.





«Служба заказа легкового такси обязана предоставить органам Федеральной службы безопасности РФ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — указано в тексте документа.

Также законопроект предполагает создание трёх региональных реестров такси: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, регионального реестра легковых такси.

Региональный реестр перевозчиков легковыми такси будет представлять собой информационный ресурс, содержащий сведения о перевозчиках, а также о приостановлении, возобновлении и об аннулировании действия разрешений на перевозку пассажиров. Региональный реестр легковых такси будет содержать сведения о транспортных средствах, соответствующих требованиям, предъявляемым к легковым такси. Региональный реестр служб заказа легкового такси будет включать в себя информацию о службах заказа легкового такси, в том числе о предоставлении им права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси.

Законопроект предполагает создание и федеральной государственной информационной системы легковых такси. Она будет обеспечивать сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений из всех трёх реестров с предоставлением уполномоченным органам возможности ведения указанных реестров и доступа к сведениям, содержащимся в указанной информационно-аналитической системе.

В тексте документа указывается, что информация, содержащаяся в федеральной государственной информационной системе такси будет общедоступной, её разместят на официальном сайте оператора федеральной государственной информационной системы легковых такси в Интернете.

Законопроект указывает также требования к водителю такси, самому автомобилю такси и тарифам на перевозку. Подробнее об этом можно почитать тут.