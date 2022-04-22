в России резко снизилось количество киберпреступлений

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Министерство внутренних дел России опубликовало отчёт по состоянию преступности в Российской Федерации за январь-март 2022 года.
Каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Однако, как следует из приведённой статистики, за первые три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%.
Пресс-служба МВД прокомментировала статистику:
По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием кол-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ».
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