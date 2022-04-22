    В тренде

    в России резко снизилось количество киберпреступлений

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    в России резко снизилось количество киберпреступлений

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Министерство внутренних дел России опубликовало отчёт по состоянию преступности в Российской Федерации за январь-март 2022 года. 


    Каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Однако, как следует из приведённой статистики, за первые три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. 

    Пресс-служба МВД прокомментировала статистику: 

    По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием кол-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ».

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »