в России разрешат продавать лекарства по рецепту онлайн

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить закон об эксперименте по торговле лекарствами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом.





Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», опубликованных на официальном сайте президента России. Перечень поручений уже утверждён Путиным.

Правительству России поручено обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению и лекарственного обеспечения населения. В том числе, должно быть предусмотрено поэтапное внедрение дистанционных технологий для консультаций пациентов у врачей, формирование электронных рецептов на лекарственные препараты в рамках экспериментального правового режима.

Также правительство должно подготовить проект федерального закона по проведению эксперимента по дистанционной продаже (онлайн) рецептурных лекарств. Подготовить его требуется до 1 июля.

Напомним, ранее в России разрешили доставку безрецептурных лекарственных препаратов. Как отметил Путин, следующий важнейший шаг в этом направлении – это доставка рецептурных лекарственных препаратов.