В России разработают «виртуального второго пилота» для транспортных самолётов — на первом этапе потребуется почти 3 миллиарда рублей

В Минпромторге заявили, что в 2030-х годах можно будет уменьшить количество членов экипажей самолётов. Вместо двух пилотов будет один, а ему станет помогать ИИ, который планируют разработать уже к концу 2024 года. Это следует из тендера, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок.





Заявка на выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории» (шифр «Интеграл Т») была размещена 9 августа, цена контракта — 2,877 миллиарда рублей.

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС», — отмечается в документах.

Помимо этого, планируется улучшить информационно-управляющее поле кабины экипажа. Это намерены сделать «путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов». Также разработчики собираются создать технический облик «виртуального второго пилота», а также встроить его в будущую систему управления воздушным движением.

Для этого нужно создать порядка десяти технологических решений, а также демонстратор системы. На данный момент речь идёт о полунатурном макете универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки. Пока неизвестно, когда покажут готовое решение.