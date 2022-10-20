В России разработали устройство для зарядки электромобилей с функцией возврата энергии в сеть

В России разработали уникальное устройство для электромобильных зарядных станций, которое позволяет возвращать электроэнергию обратно в сеть. В будущем эта технология сможет сделать автомобиль полноценным источником питания для дома или офиса, рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ).





«В России разработан первый модуль V2G (Vehicle-to-grid) для электрозарядных станций, который позволит автомобилям не только заряжаться, но и выдавать электроэнергию обратно в сеть. При широком внедрении технологии двунаправленной зарядки города смогут эффективнее распределять энергию, а автовладельцы экономить», — заявили в НТИ.

Создателем модуля стала компания «Яблочков», которая специализируется на производстве зарядной инфраструктуры для электротранспорта. По словам ее гендиректора Алексея Моторенко, зарядные V2G – это новая технология не только для России, но и для мира в целом.

Благодаря модулям V2G предприятия ВИЭ и энергосбытовые компании смогут сглаживать пики энергопотребления, а владельцы электромобилей – заряжать их по сниженным тарифам и возвращать электроэнергию обратно в сеть по выгодной цене, а также использовать свои машины как источник питания для дома или офиса.

Серийное производство российских модулей V2G от «Яблочков» начнется в 2023 году. О планах на экспорт таких устройств пока ничего неизвестно, но если учесть, что в некоторых регионах мира они уже скоро могут стать важным элементом распределенной энергетики, у них точно есть большой экспортный потенциал.