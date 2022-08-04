В России разработали нейросеть для оценки комментариев в интернете

В российской компании LiveDune, которая занимается аналитикой социальных сетей, создали нейросеть, которая умеет анализировать комментарии. Она позволяет оценивать их тональность, определять иронию и сарказм. Саму систему назвали «Ольгой Станиславовной» — в честь учительницы директора компании.





Для обучения использовались вручную размеченные комментарии, а затем — словари жаргонизмов и мата. Нейросеть обучили распознавать русский литературный язык и современный сетевой сленг. Отмечается, что нейросеть будут использовать для исследования развития русского языка, система будет работать в месте с филологами.

По данным источника, «Ольга Станиславовна» располагает наиболее актуальным словарным запасом современного русского сленга. Через неё «пропустили» около 20 миллионов комментариев только во «ВКонтакте».

При этом пока не сообщается, планируют ли использовать нейросеть для какого-либо мониторинга комментариев в социальных сетях.