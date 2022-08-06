В России разработал «Экодисолар» — дирижабль на солнечных батареях

Ученые и студенты Московского авиационного института разработали дирижабль на солнечных батареях, который может использоваться для поисковых работ в Арктике и других труднодоступных регионах России. Аэромобильный аппарат «Экодисолар» оснащен солнечными батареями и напоминает дирижабль. Он использует подъемную (всплывную) силу, что, в отличие от обычных дронов, позволяет экономить энергию для вертикальных перемещений.





«Корпус аппарата выполнен из прочных газонепроницаемых тонких эластичных материалов в виде двух полусфер, замкнутых на композитный обруч, который наполнен гелием и невоспламеняемым водородом. Уникальность разработки также заключается в гибридной электрической силовой установке, которую специалисты МАИ развивают совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова», — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

В отличие от обычных дирижаблей, разработка МАИ обладает гироскопической системой стабилизации, что позволяет использовать ее для полетов со скоростью до 130 км/ч. Такой аппарат может использоваться не только при спасательных работах, но и для доставки грузов и медикаментов в регионах со сложным рельефом, считают авторы.

«Аппарат может эксплуатироваться различными службами спасения круглосуточно в сложных погодных условиях. Плохая видимость или туман не являются препятствиями для его работы ввиду наличия на нем тепловизоров и акустических датчиков системы мониторинга и зондирования-эхолокации. С помощью различных средств связи аппарат сможет передавать изображения оператору и спасателям в режиме реального времени», — сказал научный руководитель проекта, кандидат технических наук Леонид Поняев.

Надо сказать, что над идеей больших дирижаблей на солнечных батареях работают многие авиастроители и соответствующие научные институты. В частности, подобные разработки ведут европейская Airbus и американская Lockheed Martin.