В России разрабатывают экраноплан XXI века

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Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р.Е. Алексеева совместно с научно-производственным предприятием «Радар ммс» ведёт работы над созданием транспорта будущего — экраноплана XXI века. Об этом сообщил председатель совета директоров — генеральный конструктор ЦКБ по СПК Георгий Анцев.

Пилотируемый экраноплан «Каспийский монстр»

«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева — единственное в мире конструкторское бюро, в течение многих лет производившее расчёты, испытания и создававшее тяжелые экранопланы. Подобных компетенций нет ни у одного предприятия — ни в России, ни за рубежом. Сейчас главное — не потерять этот опыт и создать транспорт будущего, экраноплан XXI века», — сказал Георгий Анцев.

Увы, технических подробностей на этот счёт пока нет. ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева — лидирующий российский разработчик экранопланов. Предприятием разработано более 40 проектов экранопланов различного назначения и построено свыше 30 единиц этой техники, в том числе суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор» и «Комета», а также не имеющие мировых аналогов пилотируемые экранопланы КМ («Каспийский монстр», первый опытный образец тяжелого экраноплана), «Лунь» и «Орлёнок».