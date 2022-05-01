В России расширили права отцов на материнский капитал

Ранее вступил в силу закон, дающий право на маткапитал отцам, которые воспитывают детей после смерти их матери, имевшей гражданство РФ. Такая поддержка доступна для мужчин с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2007 года, а для отцов одного ребенка материальная помощь выплачивается при рождении дочери или сына позднее 1 января 2020 года.