В России расширили права отцов на материнский капитал

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении материнского капитала отцам-одиночкам по новым условиям.
Ранее вступил в силу закон, дающий право на маткапитал отцам, которые воспитывают детей после смерти их матери, имевшей гражданство РФ. Такая поддержка доступна для мужчин с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2007 года, а для отцов одного ребенка материальная помощь выплачивается при рождении дочери или сына позднее 1 января 2020 года.
В принятом законе, который вступает в силу с 1 мая 2022 года, на маткапитал при указанных обстоятельствах могут рассчитывать отцы-одиночки в случае смерти матери общих детей, не имевшей российского гражданства. Если отец будет лишен родительских прав или умрет, то право на материнский капитал в равных долях перейдет к детям.